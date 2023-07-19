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Göztepe'nin yeni transferi Mame Diouf antrenmana çıktı!

1. Lig ekiplerinden Göztepe'ye transfer olan Mame Diouf ilk antrenmanına çıktı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 15:59
Göztepe'nin yeni transferi Mame Diouf antrenmana çıktı!

Göztepe'nin Konyaspor'dan transfer ettiği 35 yaşındaki golcü Mame Diouf, sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Göztepe'nin Konyaspor'dan kadrosuna kattığı Mame Diouf da takımla birlikte ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Antrenmanda yer alan futbolcuların neşeli ve mutlu tavırları dikkat çekerken oynanılan oyunu kazanan takım da mutluluk pozu verdi. Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılılar ikinci bölümde ise taktiksel oyun yaparak antrenmanı tamamladı.

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