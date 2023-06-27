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Genç Emircan da tamam

Geçen sezon ligden çekilen ve bu sezon yeniden yarışa dahil olacak olan Hatayspor kadro güçlendirme çalışmaları kapsamında bir takviye yaptı. 3. Lig ekiplerinden Muş 1984'te forma giyen Emircan Birinci ile anlaşıldığı belirtildi. 21 yaşındaki sol kana oyuncusunu kadrosuna katan Hatayspor birkaç gün içinde resmi imzayı atması için Emircan'ı şehre getirecek.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 06:50
Genç Emircan da tamam
Geçen sezon ligden çekilen ve bu sezon yeniden yarışa dahil olacak olan Hatayspor kadro güçlendirme çalışmaları kapsamında bir takviye yaptı. 3. Lig ekiplerinden Muş 1984'te forma giyen Emircan Birinci ile anlaşıldığı belirtildi. 21 yaşındaki sol kana oyuncusunu kadrosuna katan Hatayspor birkaç gün içinde resmi imzayı atması için Emircan'ı şehre getirecek.
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