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Korkmaz sesleri

Spor oto 1. Lig'e dönüş yapan Kocaelispor'da teknik adam arayışları devam ediyor. Yeniden başkanlık koltuğuna oturan Engin Koyun ve yönetimi, listeye bu kez Bülent Korkmaz'ı ekledi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 06:50
Korkmaz sesleri

Spor oto 1. Lig'e dönüş yapan Kocaelispor'da teknik adam arayışları devam ediyor. Yeniden başkanlık koltuğuna oturan Engin Koyun ve yönetimi, listeye bu kez Bülent Korkmaz'ı ekledi. Çaykur Rizespor'daki görevinden ayrılan 54 yaşındaki çalıştırıcıyla ilk görüşme bugün gerçekleştirilecek. Yeşil-siyahlı kurmaylar, bu toplantının ardından başkan Engin Koyun'a rapor sunacak.

KARAR HAFTASI

Engin Koyun'un yeniden başkanlık koltuğuna oturmasının ardından ilk görüşmeyi Hikmet Karaman'la yapan yeşilsiyahlılar, daha sonra Mustafa Gürsel ve Ertuğrul Sağlam'la da temasa geçmişti. Listesinde Hüseyin Cimşir'in de bulunduğu öğrenilen Kocaelispor'da, Başkan Koyun son kararını bu hafta içinde verecek. Böylece yeşil-siyahlı ekibin yeni patronu kısa süre içinde netleşecek.

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