Belirsizlik var

Spor Toto 1. Lig'de küme düşme acısı yaşayan Altınordu'da belirsizlik hakim. Kırmızı-lacivertlilerde Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın kulüp hisselerini devredeceğini açıklamasının ardından kulübe herhangi bir talip çıkmazken, futbolcuların da durumu henüz netleşmedi.
Spor Toto 1. Lig'de küme düşme acısı yaşayan Altınordu'da belirsizlik hakim. Kırmızı-lacivertlilerde Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın kulüp hisselerini devredeceğini açıklamasının ardından kulübe herhangi bir talip çıkmazken, futbolcuların da durumu henüz netleşmedi.