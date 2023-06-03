2. Lig’de final aşkına

2. Lig'de play-off 2. Tur rövanşları bugün. Kırmızı Grup'ta saat 17.00'de İskenderun-1461 Trabzon (3-1), Beyaz Grup'ta 20.00'de E.Erok-24Erzincan (1-2) maçları oynanacak. Tur atlayanlar Kırmızı'da Buca, Beyaz'da Ş.Urfa'yla eşleşecek ve çift maç elemeli maçların ardından 1. Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek final yapılacak.
2. Lig'de play-off 2. Tur rövanşları bugün. Kırmızı Grup'ta saat 17.00'de İskenderun-1461 Trabzon (3-1), Beyaz Grup'ta 20.00'de E.Erok-24Erzincan (1-2) maçları oynanacak. Tur atlayanlar Kırmızı'da Buca, Beyaz'da Ş.Urfa'yla eşleşecek ve çift maç elemeli maçların ardından 1. Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek final yapılacak.