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Lis Göz-Göz'e

Göztepe, Altay'da oynayan kaleciyi radara aldı. Premier Ligi'nde küme düşen Southampton'ın kadrosunda yer alan Polonyalı kalecinin yeni sezonda Göztepe'ye gelme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2023 Cuma 06:50
Lis Göz-Göz'e

Spor Toto 1'inci Lig'de Süper Lig'e yükselme hedefini bu sezon tutturamayan Göztepe, kaliteli bir kadro kurmak için çalışmalarına çok hızlı şekilde başladı. Teknik ekipte herhangi bir radikal değişime gitmeyi düşünmeyen sarı-kırmızılı kulübün öncelikli olarak kaleye takviye yapacağı kaydedildi. İrfan Can EğribayatFenerbahçe'ye kiralayan Göztepe'nin geri alıp almayacağı belli değil. Diğer kalecileri Ekrem Kılıçarslan ve Arda Özçimen'le bu sezonu tamamlayan Göztepe'de Mateusz Lis gündeme geldi.


OYUNCU DA DÖNMEK ISTIYOR
Kulüp hisselerinin yüzde 70'ini elinde bulunduran Sport Republic'in yönettiği ve İngiltere Premier Ligi'nde küme düşen Southampton'ın kadrosunda yer alan Polonyalı kalecinin yeni sezonda Göztepe'ye gelme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi. Southampton'ın bu sezon Fransa Lig 1 ekibi Troyes'a kiraladığı 26 yaşındaki eldivenle Championship'te de yola devam etmesi beklenmiyor. Altay'da 2021- 22 sezonunda Süper Lig'de görev alan Lis'in de yeniden İzmir'e dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

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