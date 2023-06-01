Altınordu’da Özer gitti

Spor Toto 1. Lig'den düşen Altınordu, teknik direktör Hasan Özer ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdığını açıkladı. İzmir temsilcisinin başında 12 maça çıkan Hasan Özer, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 48 yaşındaki teknik adam, topladığı 18 puanla Altınordu'nun küme düşmesine engel olamadı.
Spor Toto 1. Lig'den düşen Altınordu, teknik direktör Hasan Özer ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdığını açıkladı. İzmir temsilcisinin başında 12 maça çıkan Hasan Özer, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 48 yaşındaki teknik adam, topladığı 18 puanla Altınordu'nun küme düşmesine engel olamadı.