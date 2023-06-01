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Altınordu’da Özer gitti

Spor Toto 1. Lig'den düşen Altınordu, teknik direktör Hasan Özer ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdığını açıkladı. İzmir temsilcisinin başında 12 maça çıkan Hasan Özer, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 48 yaşındaki teknik adam, topladığı 18 puanla Altınordu'nun küme düşmesine engel olamadı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 06:50
Altınordu’da Özer gitti
Spor Toto 1. Lig'den düşen Altınordu, teknik direktör Hasan Özer ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdığını açıkladı. İzmir temsilcisinin başında 12 maça çıkan Hasan Özer, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 48 yaşındaki teknik adam, topladığı 18 puanla Altınordu'nun küme düşmesine engel olamadı.
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