Göztepe’de forvet kabusu!

Spor Toto 1. Lig Play-Off çeyrek finalinde deplasmanda Bodrumspor'a 3-1 yenilerek elenen Göztepe'de forvetler, bu sezon etkisiz kaldı. Sarı- kırmızılıların gol yükünü çekmesi için kadroya dahil edilen Kvasina, Loue, Ali Akman, Hasic ve Hüsamettin Yener toplam 5 gol kaydetti. Avusturyalı golcü Kvasina attığı 2 golle aralarında en skorer oyuncu oldu.
Spor Toto 1. Lig Play-Off çeyrek finalinde deplasmanda Bodrumspor'a 3-1 yenilerek elenen Göztepe'de forvetler, bu sezon etkisiz kaldı. Sarı- kırmızılıların gol yükünü çekmesi için kadroya dahil edilen Kvasina, Loue, Ali Akman, Hasic ve Hüsamettin Yener toplam 5 gol kaydetti. Avusturyalı golcü Kvasina attığı 2 golle aralarında en skorer oyuncu oldu.