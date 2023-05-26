Süper Lig aşkına!

Yılport Samsunspor ve Çaykur Rizespor'un ardından Süper Lig'e yükselecek üçüncü takımın belli olacağı Spor Toto 1. Lig playoff mücadelesi bugün iki karşılaşmayla başlayacak. Normal sezonu 3. sırada tamamlayan Pendikspor'un doğrudan finale yükseldiği play-off etabının ilk turunda saat 17.00'de Bodrum İlçe Stadı'nda Bodrumspor- Göztepe ve saat 20.00'de Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda Sakaryaspor-Eyüpspor karşılaşmaları oynanacak.

YARI FİNAL ÇİFT MAÇ

Birbirinden çekişmeli maçları yönetecek hakemler de açıklandı. Bodrum-Göztepe maçında Arda Kardeşler, Sakarya-Eyüp karşılaşmasında Zorbay Küçük düdük çalacak. İlk turun tek, ikinci turun ise çift maç eleme usulüne göre yapılacağı play-off'ta ikinci tur müsabakaları 31 Mayıs Çarşamba ve 4 Haziran Pazar günü oynanacak. Yeri daha sonra ilan edilecek final ise 8 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek.

TATANGALAR 5. KEZ KATILIYOR

Bu sezon 28. defa uygulanan play-off'ta Pendik ve Bodrum ilk defa, Sakarya 5., Göztepe 3. ve Eyüpspor 2. kez mücadele edecek. Bu ekiplerden Göztepe ve Sakarya, ikişer kez play-off'tan Süper Lig vizesi