Haberler TFF 1.Lig Süper Lig aşkına!

Süper Lig aşkına!

Pendik'in finale yükseldiği play-off'ta saat 17.00'de Bodrum - Göztepe, 20.00'de Sakarya - Eyüp karşılaşacak. TRT Spor'dan yayınlanacak maçlardai kazananlar yarı finale çıkacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 06:50
Süper Lig aşkına!

Yılport Samsunspor ve Çaykur Rizespor'un ardından Süper Lig'e yükselecek üçüncü takımın belli olacağı Spor Toto 1. Lig playoff mücadelesi bugün iki karşılaşmayla başlayacak. Normal sezonu 3. sırada tamamlayan Pendikspor'un doğrudan finale yükseldiği play-off etabının ilk turunda saat 17.00'de Bodrum İlçe Stadı'nda Bodrumspor- Göztepe ve saat 20.00'de Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda Sakaryaspor-Eyüpspor karşılaşmaları oynanacak.

YARI FİNAL ÇİFT MAÇ

Birbirinden çekişmeli maçları yönetecek hakemler de açıklandı. Bodrum-Göztepe maçında Arda Kardeşler, Sakarya-Eyüp karşılaşmasında Zorbay Küçük düdük çalacak. İlk turun tek, ikinci turun ise çift maç eleme usulüne göre yapılacağı play-off'ta ikinci tur müsabakaları 31 Mayıs Çarşamba ve 4 Haziran Pazar günü oynanacak. Yeri daha sonra ilan edilecek final ise 8 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek.

TATANGALAR 5. KEZ KATILIYOR

Bu sezon 28. defa uygulanan play-off'ta Pendik ve Bodrum ilk defa, Sakarya 5., Göztepe 3. ve Eyüpspor 2. kez mücadele edecek. Bu ekiplerden Göztepe ve Sakarya, ikişer kez play-off'tan Süper Lig vizesi

DİĞER
Yılın aşk bombası! Ünlü sunucu Özlem Yıldız gönlünü bakın kime kaptırdı!
BOTAŞ'tan Gazprom tarafından devralınacağı iddialarına yalanlama: Maksatlı ve planlı
Cimbom'un soluna yeni aday! Portekizli yıldız için ilk hamle geldi
F.Bahçe'de Szalai'ye sürpriz talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bandırma'dan bomba imza!
Arda'lı Eyüp iddialı
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Assasin's Creed ne zaman çıkacak?
ALDATMAK 32. BÖLÜM FULL İZLE
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Karamanspor turladı Karamanspor turladı 01:47
F.Bahçe taraftarını coşturacak açıklama! F.Bahçe taraftarını coşturacak açıklama! 01:02
G.Saray'dan 8 numara hamlesi! İngiliz ekibinden bilgi alındı G.Saray'dan 8 numara hamlesi! İngiliz ekibinden bilgi alındı 01:01
F.Bahçe'de Szalai'ye sürpriz talip! F.Bahçe'de Szalai'ye sürpriz talip! 00:53
Aslan'a yeni gol makinesi! Aslan'a yeni gol makinesi! 00:40
Osasuna evinde hata yapmadı! Osasuna evinde hata yapmadı! 00:26
Daha Eski
Finalde F.Bahçe'nin rakibi Başakşehir! Finalde F.Bahçe'nin rakibi Başakşehir! 00:09
A.Gücü 10 kişi kaldı! İşte kırmızı kart pozisyonu A.Gücü 10 kişi kaldı! İşte kırmızı kart pozisyonu 00:09
Menajeri G.Saray'a bildirdi! İşte yeni takımı Menajeri G.Saray'a bildirdi! İşte yeni takımı 00:09
Ayrılacak mı? Babasından transfer açıklaması! Ayrılacak mı? Babasından transfer açıklaması! 00:09
PFDK Şenol Güneş'in cezasını açıkladı! PFDK Şenol Güneş'in cezasını açıkladı! 00:09
Türkiye Kupası finalinin tarihi ve saati açıklandı! Türkiye Kupası finalinin tarihi ve saati açıklandı! 00:09