Haberler TFF 1.Lig Arda Turan: Hiç geri adım atmadık!

Arda Turan: Hiç geri adım atmadık!

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Spor Toto 1. Lig play-off 1. turunda Sakaryaspor’u 1-0 yendikleri maçın ardından konuştu. Turan, açıklamasında oyun sistemi ve oyuncularıyla olan ilişkilerine değindi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 00:57 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 01:04
Arda Turan: Hiç geri adım atmadık!

Spor Toto 1. lig play-off 1. turunda Eyüpspor, Sakaryaspor'u 1-0 mağlup ederek Bodrumspor'la eşleşti.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, maçın ardından TRT SPOR'a açıklamalarda bulundu.

Sakaryaspor'u tebrik eden genç teknik adam, "İyi mücadele ettik. Hatanın telafisi yoktu ve büyük başarı beklenen bir oyuncu grubumuz var. Bu da ekstra baskı yaratıyor. Beraber hareket edince, iyi mücadele edince kazanıyorsunuz. Hiç geri adım atmadık. 120 dakika boyunca sürekli gol atmak için çabaladık." dedi.

BAŞAKŞEHİR ÖRNEĞİ

Oyun sistemiyle ilgili zamana ihtiyacı olduklarının altını çizen Turan, " Bizim doğru örneğimiz Başakşehir kulübü. Beraber hareket eden bir kulüp kültürü yaratmak istiyoruz. Bir an önce Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. En doğru adımları atıp ama oyun gücünden asla vazgeçmeyerek bunu gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

"ALPASLAN MUHTEŞEM BİR GOL ATTI"

Arda Turan, Alpaslan Öztürk'ün turu getiren golüyle ilgili de "Muhteşem bir gol attı. Türk futbol tarihindeki en güzel gollerden biri belkide" dedi.

"BEN OYUNCULARIMA ASLA YALAN SÖYLEMEM"

Turan, ayrıca "Ben oyuncularıma asla yalan söylemem. Takımın teknik patronu benim ama aynı zamanda onların arkadaşlarıyım, ağabeyleriyim. Eğer bir başarıya ulaşacaksak takım halinde ulaşacağız" dedi.

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