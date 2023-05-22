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Göztepe play-off'ta karşılaşacağı Bodrumspor maçı hazırlıklarına başladı!

Spor Toto 1. Lig Play-Off 1. Turu'nda Bodrumspor'a konuk olacak Göztepe'de çalışmalar başladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 16:15
Göztepe play-off'ta karşılaşacağı Bodrumspor maçı hazırlıklarına başladı!
Spor Toto 1. Lig Play-Off 1. Turu'nda Bodrumspor'a konuk olacak olan Göztepe, bugün öğle saatlerinde gerçekleşen antrenman ile müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto 1. Lig'de sezonu yedinci sırada tamamlayan Göztepe, play-off oynamaya hak kazandı. Sarı-kırmızılılar, play-off'ta da lig dördüncüsü Borumspor'la eşleşti.

İki takım Play-Off 1. Turu'nda 26 Mayıs Cuma günü saat 17.00'da Bodrum Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek ve mücadeleyi kazanan takım Play-Off 2. Turu'na yükselecek.

Sarı-kırmızılılarda, bugün öğle saatlerinde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda dün oynanan Bodrumspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular ise ilk bölümde pas çalışması ikinci bölümde ise dar alanda oyun yaparak günü tamamladı.
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