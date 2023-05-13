Gençlerbirliği taraftarlarından futbolculara Cumhuriyet altını

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında 16 Mayıs Salı günü Sakaryaspor'la karşılaşacağı maçın hazırlıklarını İlhan Cavcav Tesisleri'nde sürdüren Gençlerbirliği'nde bir grup taraftar, antrenman öncesi takıma moral verdi.

Geçen hafta oynanan kritik Erzurumspor FK maçı öncesi "Gol atan futbolcuya ve gol yemeyen kaleciye Cumhuriyet altını vereceğiz." sözü veren bir grup taraftar, 1-0 kazandıkları söz konusu maçta galibiyet golünü atan Buğra Çağıran ile kalesini gole kapatan kaleci Nurullah Aslan'a Cumhuriyet altını verdi.

Meşaleler yakıp tezahüratlar yaparak takıma moral veren taraftarlar, teknik heyet ve futbolculara tatlı da ikram etti.

Öte yandan doğum günü olan futbolcular Mete Kaan Demir ile Thomas Fontaine için pasta kesildi.

Futbolcular, taraftarla bir araya geldikten sonra antrenmana pas çalışmasıyla başladı. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Çalışmayı Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş ve yönetim kurulu üyeleri de saha kenarından taraftarlarla izledi.