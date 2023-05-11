Paixao seferberliği

1.LIG'DE bitime 2 hafta kala kümede kalışını ilan eden Altay'da futbolcular şimdi de Marco Paixao'nun gol kralı olması için kolları sıvadı. Siyahbeyazlılarda 19 golle krallık yarışında zirvede yer alan Portekizli forvet, 4. kez krallık tacını takmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı ekipte hiçbir futbolcunun erken tatile çıkmak için teknik ekipten izin talep etmediği, tüm takımın Paixao'yu gol kralı yapmak adına son maçta da oynamak istediği ifade edildi.
1.LIG'DE bitime 2 hafta kala kümede kalışını ilan eden Altay'da futbolcular şimdi de Marco Paixao'nun gol kralı olması için kolları sıvadı. Siyahbeyazlılarda 19 golle krallık yarışında zirvede yer alan Portekizli forvet, 4. kez krallık tacını takmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı ekipte hiçbir futbolcunun erken tatile çıkmak için teknik ekipten izin talep etmediği, tüm takımın Paixao'yu gol kralı yapmak adına son maçta da oynamak istediği ifade edildi.