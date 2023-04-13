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Spor Toto 1. Lig panorama

Spor Toto 1. Lig'de haftanın panoraması...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 06:50
Spor Toto 1. Lig panorama

Sakaryaspor iddialı

1. Lig'de 30 maçta 18 galibiyet, 1 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 55 puan sonucu 3. sırada bulunan Sakaryaspor, Rizespor'a bilendi. Teknik direktör Taner Taşkın, "İddiamızı sonuna kadar kovalayacağız" dedi.

İzmir'de kritik derbi

Altay ile Altınordu, 32. hafta kapanış maçında bugün karşılaşacak. Derbi, Mustafa Denizli Stadı'nda 20.30'da başlayacak. Maç fazlası bulunan 31 puana sahip Altay, alt sıralardan uzaklaşma mücadelesini sürdürüyor.

Bodrum fırsat tepti

Üst üste Bandırma ve Bolu'yu yenip Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştıran Bodrum, Pendik maçında büyük fırsatı kaçırdı. 2-0 öne geçen yeşil-beyazlılar, avantajını koruyamayıp sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Samsun geri sayımda

Tuzlaspor'u 1-0 yenen lider Y.Samsunspor, bitime 6 hafta kala 1 maç daha kazanması halinde matematiksel olarak Süper Lig'e çıkmayı garantileyecek. Kırmızı-beyazlılar, kalan maçlarda 3 puan almaları halinde 3. Sakarya'nın kalan tüm maçlarını kazanması halinde dahi matematiksel olarak Süper Lig biletini alacak.

Göztepe play-off'ta

Göztepe, Keçiörengücü'nü 3-2 yenerken, puanını 51'e çıkardı ve puan tablosunda 6. sıraya kadar yükseldi. Böylece sarı-kırmızılılar, bu sezon ilk kez play-off hattına girmiş oldu. Öte yandan İzmir temsilcisi, hafta sonu oynanacak olan final gibi karşılaşmada Süper Lig'i hedefleyen Eyüpspor'u konuk edecek.

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