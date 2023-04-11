Haberler TFF 1.Lig Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu: Futbolcularımı alınlarından öpüyorum

Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu: Futbolcularımı alınlarından öpüyorum

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Göztepe deplasmanda Keçiörengücü'nü 3-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu açıklamalarda bulundu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 17:05
Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu: Futbolcularımı alınlarından öpüyorum

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Göztepe deplasmanda Keçiörengücü'nü 3-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu galibiyeti yorumladı.

Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu da Ankara'da çok önemli ve kritik bir maça çıktıklarını ifade etti.

Futbolcularıyla gurur duyduklarını aktaran Özkayımoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Futbolcularımı alınlarından öpüyorum. Muhteşem bir taraftarımız var. Onlar bizden vazgeçmiyor, bizim futbolcularımız da sahada vazgeçmiyor. Mücadeleyi bırakmadık ve maçı 3-2 kazandık. Ankara Keçiörengücü önemli bir takım ama biz şanlı Göztepe'yiz. Taraftarımızla İzmir'e 3 puanla dönüyoruz. Şu an ligde 6. sıradayız. Bu bizim için mutluluk verici."

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