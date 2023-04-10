Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 32. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

11 Nisan Salı:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Göztepe: Çağdaş Altay

16.00 Bodrumspor-Pendikspor: Burak Pakkan

20.30 Yılport Samsunspor-Tuzlaspor: Direnç Tonusluoğlu

12 Nisan Çarşamba:

16.00 Manisa FK-Beyçimento Bandırmaspor: Ömer Faruk Turtay

20.30 Eyüpspor-Gençlerbirliği: Bahattin Şimşek

13 Nisan Perşembe:

16.00 Çaykur Rizespor-Sakaryaspor: Sarper Barış Saka

20.30 Altay-Altınordu: Kutluhan Bilgiç