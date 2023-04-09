Haberler TFF 1.Lig Bandırmaspor'da teknik sorumlu Ümit Şengül'den play-off açıklaması!

Bandırmaspor'da teknik sorumlu Ümit Şengül'den play-off açıklaması!

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Bandırmaspor evinde Altay'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası konuşan Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, hedeflerinin play-off'a kalmak olduğunu söyledi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 19:11
Bandırmaspor'da teknik sorumlu Ümit Şengül'den play-off açıklaması!

Şengül, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, geçen hafta Çaykur Rizespor deplasmanında aldıkları 1 puanın bu maça daha öz güvenli çıkmalarını sağladığını söyledi.

Oyuncular arasında rekabeti artırmaya çalıştıklarını belirten Şengül, şöyle konuştu:

"Oyuncular arasındaki rekabeti artırmaya çalışmamızın olumlu dönüşlerini almaya başladık. Bundan sonra oynayacağımız her maç bizim için değerli. Biraz geride kalsak da hedefimiz tabii ki play-off'u yakalamak. Bunun için mücadelemizi lig sonuna kadar sürdüreceğiz ve hedefin içinde kalmaya çalışacağız. Bugünkü maçın zor geçeceğini biliyorduk ama her şeye rağmen kazanmasını bildik. Dilerim Manisa'da da bunun devamını getirir oradan da galibiyetle döneriz."

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