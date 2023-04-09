Haberler TFF 1.Lig Bandırmaspor 2-1 Altay (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bandırmaspor 2-1 Altay (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Bandırmaspor ile Altay karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 18:09 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 18:55
Bandırmaspor 2-1 Altay (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Bandırmaspor evinde AltayAtabey Çiçek ve Cebio Soukou'nun golleriyle 2-1 mağlup etti.

Altay'ın golünü Deniz Kadah kaydetti.

Bandırmaspor bu galibiyetle puanını 44'e yükseltti.

Altay 31 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

2. dakikada Mahmut'un sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Atabey meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-0

45+4. dakikada Deniz'in ceza sahası dışından sert bir vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

73. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sokou'nun vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

78. dakikada Sokou'nun ceza sahası içine girip kaleci Eren ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

82. dakika Sefa Özdemir ceza sahası içinde Levent Ayçiçek'i düşürdü ve Bandırmaspor penaltı kazandı. Hakem Feridun Daldaş VAR'a gitti ve penaltı iptal edildi.

DİĞER
Burak Kut’un doktor eşinden doğum gününde alkışlık hareket! Kutlama yapmak yerine...
Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile aşka geldi sosyal medya yıkıldı! Şakşuka Tarık Mengüç başta ünlülerden mesaj yağdı: "Huzur varsa aşk vardır"
Sivas'ta puanlar paylaşıldı!
Cimbom'un yıldızına teklif yağıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dilaver Mutlu: Mağlup başlamak kolay değil
Ümit Şengül: Play-off'a kalmak istiyoruz
İMECE uydusu özellikleri, ne zaman fırlatılacak?
Duha (kuşluk) namazı nasıl, ne zaman, kaç rekat kılınır Diyanet?
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Erdin Sözer: Bu maçı böyle kabul etmemiz gerekiyor Erdin Sözer: Bu maçı böyle kabul etmemiz gerekiyor 18:36
G.Saray HDI Sigorta deplasmanda kazandı! G.Saray HDI Sigorta deplasmanda kazandı! 18:27
Bandırmaspor evinde 3 puanı aldı! Bandırmaspor evinde 3 puanı aldı! 18:09
Sivas'ta puanlar paylaşıldı! Sivas'ta puanlar paylaşıldı! 17:56
F.Bahçe Beko 50 sayı fark attı! F.Bahçe Beko 50 sayı fark attı! 17:50
Berisha transferi resmileşiyor! Böyle açıklandı Berisha transferi resmileşiyor! Böyle açıklandı 17:21
Daha Eski
İzmir U12 Cup'ta şampiyon belli oldu! İzmir U12 Cup'ta şampiyon belli oldu! 17:11
F. Karagümrük - Fenerbahçe maçı saat kaçta? F. Karagümrük - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 17:08
Sivasspor maça polis üniformalarıyla çıktı! Sivasspor maça polis üniformalarıyla çıktı! 17:01
Lyon'dan evinde kritik 3 puan! Lyon'dan evinde kritik 3 puan! 16:55
Ahmet Nur Çebi TFF'nin davetini kabul etmedi Ahmet Nur Çebi TFF'nin davetini kabul etmedi 16:11
Beşiktaş - Giresunspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Giresunspor maçı saat kaçta? 16:03