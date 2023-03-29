Haberler TFF 1.Lig Çaykur Rizespor 4-2 Manisa FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Çaykur Rizespor 4-2 Manisa FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Çaykur Rizespor sahasında Manisa FK ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 4-2 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Mithat Pala, Benhur Keser, Ogün Özçiçek ve John Mary kaydetti. Manisa FK'nın golleri Burak Altıparmak ve Adem Büyük'ten geldi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 18:15
Çaykur Rizespor 4-2 Manisa FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Manisa FK ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 4-2'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Mithat Pala, 69. dakikada Benhur Keser, 88. dakikada Ogün Özçiçek ve uzatma dakikalarında John Mary attı. Manisa FK'nın golleri 76. dakikada Burak Altıparmak ve 89. dakikada Adem Büyük'ten geldi.

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor, ligde arka arkaya 5. galibiyetini elde etti. Karadeniz temsilcisi, puanını 52 yaptı. Manisa FK 42 puanda kaldı.

Çaykur Rizespor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Bandırmaspor ile karşılaşacak. Manisa FK, Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

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