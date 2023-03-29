Haberler TFF 1.Lig Bülent Korkmaz: Hak ettiğimiz bir galibiyetti

Bülent Korkmaz: Hak ettiğimiz bir galibiyetti

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada “Oyun, fizik güç ve mücadele olarak iyiydik. Hak ettiğimiz bir galibiyetti” dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 23:43
Bülent Korkmaz: Hak ettiğimiz bir galibiyetti

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Manisa FK'yı 4-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, "Bu saha ve havada iyi mücadele ettiler. 72 saat geçmeden ikinci maçta çok diriydiler. Eyüpspor maçında ve bu maçta oynayan oyuncularım iyi mücadele etti. Oyun, fizik güç ve mücadele olarak iyiydik. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Kalemize atılan şut bile değil ama gol oldu, söylenecek bir şey yok" dedi.

"ABDULLAH SEZONU KAPATABİLİR"
Karşılaşmanın 60. dakikasında sakatlanarak yerini Emre'ye bırakan kaleci Abdullah Yiğiter'in sağlık durumu hakkında da bilgi veren Korkmaz, "Kalecimiz Abdullah Yiğiter için sıkıntılı bir durum var. Sezonu kapatabilir. Ayağında kırık var Abdullah'ın. İnşallah kısa sürede eski sağlığına döner. Çok iyi çalışıyor ve oynuyordu. Çok üzgünüz. Tarık ve Zafer sakat ve durumları belli değil. Doktorlardan alacağımız rapora göre genç kalecimiz Emre Ezen hafta sonu oynayabilir" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Real Madrid Fenerbahçe maçı canlı izle! THY Euroleague Real Madrid Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
37 yıllık değişim! Garip'in Fatoş'u Ece Alton'un son halini görenin nutku tutuldu! Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal’ın minik partneriydi...
İtalyan devinden Sacha Boey bombası!
Galatasaray'da Belotti heyecanı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Keçiörengücü'nde flaş ayrılık!
"Bireysel hatalarla maç bizden uzaklaştı”
TOGG kura sonuçları, asil ve yedek listesi
Çılgın Sayısal Loto çekildi!
Çılgın Sayısal Loto çekildi (29 Mart)
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türk Telekom grubu ikinci bitirdi! Türk Telekom grubu ikinci bitirdi! 23:47
Keçiörengücü'nde flaş ayrılık! Keçiörengücü'nde flaş ayrılık! 23:45
Bülent Korkmaz: Hak ettiğimiz bir galibiyetti Bülent Korkmaz: Hak ettiğimiz bir galibiyetti 23:43
"Bireysel hatalarla maç bizden uzaklaştı” "Bireysel hatalarla maç bizden uzaklaştı” 23:42
F.Bahçe Beko İspanya'da kaybetti! F.Bahçe Beko İspanya'da kaybetti! 23:37
Dursun Özbek: Formatı değiştirmeye çalışanlar var Dursun Özbek: Formatı değiştirmeye çalışanlar var 21:45
Daha Eski
Milli halterci Kerem Kurnaz, dünya şampiyonu oldu Milli halterci Kerem Kurnaz, dünya şampiyonu oldu 20:26
Cimbom 27. haftaya hazırlanıyor! Cimbom 27. haftaya hazırlanıyor! 20:18
Kartal'da derbi mesaisi Kartal'da derbi mesaisi 20:14
Kartal için sol bek iddiası! Kartal için sol bek iddiası! 19:11
Inter'in hedefi Merih Demiral! Inter'in hedefi Merih Demiral! 19:03
F.Bahçe'de Enner Valencia sevinci! Derbi öncesi... F.Bahçe'de Enner Valencia sevinci! Derbi öncesi... 18:53