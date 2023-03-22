Haberler TFF 1.Lig Altay 3 maç sonra seyircisiyle buluşuyor

Altay 3 maç sonra seyircisiyle buluşuyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay 50 gün sonra iç sahada Manisa FK ile karşılaşmaya çıkacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 14:08
Altay 3 maç sonra seyircisiyle buluşuyor
Spor Toto 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altay, cumartesi günü evinde oynayacağı Manisa FK maçıyla birlikte 50 gün sonra iç sahada bir karşılaşmaya çıkacak. Son olarak İzmir'de 3 Şubat'ta Adanaspor'a 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, deprem felaketinin ardından üst üste 3 zorlu deplasmanda ter döktü. İzmir temsilcisi bu periyotta Bodrumspor ve Çaykur Rizespor'a yenilip, Eyüpspor'u mağlup etti. Altay'ın evinde oynaması gereken Yeni Malatyaspor müsabakası ise rakibin deprem sonrası ligden çekilmesi nedeniyle 3-0 hükmen galibiyetle sonuçlandı. Seyircisiz oynama cezasının sürmesi nedeniyle Manisa FK karşısında taraftar desteğinden yine mahrum kalacak Altay'da teknik direktör Tuna Üzümcü, "Zorlu periyottan çıktık. Fikstür avantajımız da var. Taktik disiplini koruyup üst sıralar için mücadele edeceğiz. İç saha maçlarımızı mutlaka kazanmamız gerekiyor" dedi.

KADRODA ÜÇ EKSİK VAR

İç sahada oynanacak Manisa FK karşılaşması öncesi Altay'ın kadrosunda 3 eksik oyuncu bulunuyor. Siyah-beyazlılarda tedavisi süren kaleci Ozan'ın yanı sıra Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçları için U19 Milli Takımı'na katılan stoper Efe ve sarı kart cezalısı sol bek Naderi forma giyemeyecek. Milli takımla İngiltere'den 29 Mart'ta dönecek Efe'nin 30 Mart'taki Erzurumspor deplasmanında oynaması da beklenmiyor.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Transfer raporu sızdırıldı! İşte Aslan'ın yeni sezon bombası...
Müge Anlı 'annemi atar kaynanamı tutarım' diyen Eda ve sahte kocası İsmail'in 'beni zorla odaya attı' sözleriyle çıldırdı: "Kız sana tecavüz mü etti?"
F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı! Yıldız isim Aslan olacak
Jesus'a büyük şok! Brezilya basını kötü haberi verdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Havaların hakimi Marko Kvasina
Rizespor çok iddialı
Ramazan'da çekilecek tesbih ve zikirler Diyanet
Resimli, dualı, hadisli Ramazan mesajları
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mesut Özil futbolu bıraktığını açıkladı! Mesut Özil futbolu bıraktığını açıkladı! 14:15
Altay 3 maç sonra seyircisiyle buluşuyor Altay 3 maç sonra seyircisiyle buluşuyor 14:08
Sevilla'nın yeni hocası belli oldu! Sevilla'nın yeni hocası belli oldu! 14:05
F.Bahçe'de çalışmalar sürüyor F.Bahçe'de çalışmalar sürüyor 13:43
Sözleşmesinde şaşırtan madde! G.Saray'da kaldığı her sezon... Sözleşmesinde şaşırtan madde! G.Saray'da kaldığı her sezon... 13:39
Trabzonspor'dan anlamlı hareket Trabzonspor'dan anlamlı hareket 13:28
Daha Eski
Ermenistan maçına İspanyol hakem! Ermenistan maçına İspanyol hakem! 12:38
Devler sıraya girdi! Arda'ya 4 talip daha Devler sıraya girdi! Arda'ya 4 talip daha 12:30
Miha Zajc'a sözleşme kararı! Yeni sezonda... Miha Zajc'a sözleşme kararı! Yeni sezonda... 12:20
Bursaspor seyircisiz maçta PFDK'ya sevk edildi! Bursaspor seyircisiz maçta PFDK'ya sevk edildi! 11:59
Tomiyasu'dan Arsenal'a kötü haber! Tomiyasu'dan Arsenal'a kötü haber! 11:57
Doğan'dan Avcı ve Ak sözleri! Doğan'dan Avcı ve Ak sözleri! 11:18