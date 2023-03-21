Raydan çıktık

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, önemli açıklamalar yaptı. Özkan, 2021 yılında play-off finali oynadıktan sonra raydan çıktıklarını dile getirdi. Finalin kulübü olumsuz etkilediğini ifade eden Özkan, "Bu işi çok iyi dizayn ettik, iyi götürdük. Rakipler sağlık sorunları yaşarken biz final oynadık. Oyuncularımıza 3 misli fiyatlar teklif edildi, takım dağıldı. Bu final bizi iyi giden rotamızdan, treni raylardan çıkardı. O gün bugündür Altınordu projesini rayına oturtamıyoruz" dedi.



DON KİŞOT'LUK YAPACAĞIZ

Özkan bu sezon üçüncü teknik direktör olarak göreve getirilen A takımın yeni teknik patronu Hasan Özer'le ilgili de konuştu. Uzun yıllardır tanıştıklarını söyleyen Özkan, "Hasan hocamızın Malatya'daki başarısını çok önemsiyorum. Çok kısıtlı olanaklarla çok önemli başarı elde etti. Ben raydan çıkmamızın sonunun geleceğini biliyorum. Böyle devam edemez. Mutlaka raya gireceğiz. Biz bunu inşallah Hasan hocamızla başaracağız. Biz Türk futbolunda Don Kişot'luk yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.