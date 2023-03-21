Haberler TFF 1.Lig Raydan çıktık

Raydan çıktık

Altınordu Başkanı Özkan, “2021’de oynadığımız play-off finali raylardan çıkarttı. Altınordu projesini rayına oturtamıyoruz” dedi

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 06:50
Raydan çıktık

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, önemli açıklamalar yaptı. Özkan, 2021 yılında play-off finali oynadıktan sonra raydan çıktıklarını dile getirdi. Finalin kulübü olumsuz etkilediğini ifade eden Özkan, "Bu işi çok iyi dizayn ettik, iyi götürdük. Rakipler sağlık sorunları yaşarken biz final oynadık. Oyuncularımıza 3 misli fiyatlar teklif edildi, takım dağıldı. Bu final bizi iyi giden rotamızdan, treni raylardan çıkardı. O gün bugündür Altınordu projesini rayına oturtamıyoruz" dedi.

DON KİŞOT'LUK YAPACAĞIZ

Özkan bu sezon üçüncü teknik direktör olarak göreve getirilen A takımın yeni teknik patronu Hasan Özer'le ilgili de konuştu. Uzun yıllardır tanıştıklarını söyleyen Özkan, "Hasan hocamızın Malatya'daki başarısını çok önemsiyorum. Çok kısıtlı olanaklarla çok önemli başarı elde etti. Ben raydan çıkmamızın sonunun geleceğini biliyorum. Böyle devam edemez. Mutlaka raya gireceğiz. Biz bunu inşallah Hasan hocamızla başaracağız. Biz Türk futbolunda Don Kişot'luk yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'a transfer yasağı! Eski yıldız şoke etti, ödenecek tazminat...
Bader Shammas ile balayı için Bodrum’a gelen Lindsay Lohan Bodrum'da 'ev'lendi
G.Saray'a Feghouli'nin şikayeti nedeniyle transfer şoku!
F.Bahçe'yi Avrupa'dan elemişti! G.Saray o yıldız için devreye girdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sakaryaspor'dan kritik 3 puan!
Manisa fırsat tepti
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Tekirdağ TOKİ arsa sonuçları ve kazananlar isim listesi
Tekirdağ TOKİ arsa çekilişi canlı izle 21 Mart
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den çılgın teklif! Yeni teknik adam... F.Bahçe'den çılgın teklif! Yeni teknik adam... 01:17
F.Bahçe'den çılgın teklif! Yeni teknik adam... F.Bahçe'den çılgın teklif! Yeni teknik adam... 01:15
Adebayor futbolu bıraktı! Adebayor futbolu bıraktı! 00:57
Adebayor futbolu bıraktı! Adebayor futbolu bıraktı! 00:56
Lale Orta'dan flaş açıklama! Lale Orta'dan flaş açıklama! 00:19
Ferdi için görülmemiş teklif! Kulüp tarihine geçecek Ferdi için görülmemiş teklif! Kulüp tarihine geçecek 00:19
Daha Eski
F.Bahçe'de Altay'ın ardından sıra onda! F.Bahçe'de Altay'ın ardından sıra onda! 00:19
G.Saray'da Muslera korkusu! G.Saray'da Muslera korkusu! 00:19
Valencia'da sıcak gelişme! Teklif... Valencia'da sıcak gelişme! Teklif... 00:19
G.Saray'da kalacak mı? Flaş detay G.Saray'da kalacak mı? Flaş detay 00:19
Zaniolo arkadaşını G.Saray'a getiriyor! İşte Aslan'ın yeni golcüsü Zaniolo arkadaşını G.Saray'a getiriyor! İşte Aslan'ın yeni golcüsü 00:19
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! 00:19