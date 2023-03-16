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Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu ve futbolcu Youssef Ait Bennasser açıklamalarda bulundu

Spor Toto 1. Lig'de lider Samsunspor'da teknik adam Hüseyin Eroğlu ve orta saha Bennasser basın mensuplarına açıklamalarda bulundular.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 13:32
Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu ve futbolcu Youssef Ait Bennasser açıklamalarda bulundu

Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu ve futbolcu Youssef Ait Bennasser açıklamalarda bulundu.

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, ligde birçok istatistikte ilk sırada yer aldıklarına dikkat çekerek, liderliğin tesadüf olmadığını söyledi.
Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında 18 Mart Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla devam etti. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ve deprem felaketi sonrası Adanaspor'dan ayrılıp Samsunspor'a transfer olan orta saha oyuncusu Youssef Ait Bennasser, basın mensuplarına takımın son durumunu değerlendirdi.

"Liderliğe tesadüfen yükselmedik"
Liderliğe giden süreçte birçok işi doğru yaptıklarına değinen Hüseyin Eroğlu, "1 Nisan'a kadar 4 maçımız kaldı. Ligdeki her maç çok zor. Her takımın birbirinden puan alabileceğinin farkındayız. Bu hafta sonu oynayacağımız Gençlerbirliği de çok köklü bir camia. İlk yarıyı kötü geçirdiler ama ikinci yarıda yaptıkları transferler ile kendilerine değer kattılar. Her rakibe saygı duyuyoruz ama biz de güçlü bir ekibiz. Liderliğe yükseldik. Bu liderliğe tesadüfen gelmedik. Birçok istatistikte lig lideriyiz. Son maçımızı 5-0 kazanarak lider olduk. İnşallah sezon sonunda bu liderliği hep beraber eğlenerek kutlarız" dedi.

"Adım adım gidiyoruz"
Oyuncuya dayalı bir sistemlerinin olmadığının altını çizen Eroğlu, "Adım adım gidiyoruz. Deplasmana gideceğiz. 3 puanla dönmeyi planlıyoruz. Zeki Yavru ve Yusuf Abdioğlu kırmızı kart cezalısı. Barış Alıcı'nın da bir sakatlığı var. Normalde milli maç arasıydı ama lig fikstürünün sıkışması nedeniyle ligimizde maç oynanıyor. Gaetan Laura da 2 maçlık periyotta milli takıma gidecek. Milli takıma gidecek oyuncularımızın yeri dolacaktır. Çünkü bir sistem takımıyız. Bu süreçte tüm oyuncularımızdan verim almaya çalışacağız. Saha içerisinde oyuncu üzerinden değil oyun üzerinden kurguladığımız bir gücümüz var. Tüm oyuncularımız da bunu ezberledi ve uyguluyor. Bundan sonraki süreçte oyuncularımızı daha verimli kullanmak, sakatlık riski olanları koruyup, her maçı da kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

Bennasser: "Hedefim şampiyonluk yaşayıp, Süper Lig'e yükselmek"
Takıma devre arasında katılan transferlerden Ait Bennasser ise, "Samsun'da beni çok güzel misafir ettiler ve karşıladılar. Depremden sonra futbola dönmek zor oldu ama Samsunspor bana çok yardımcı oldu. Hüseyin Eroğlu'ndan çok memnunum. Hocamızın bir felsefesi ve sistemi var. Çok güzel taktik idmanlarımız oluyor. 16 maçtır kaybetmeyen bir takımız. Aynı zamanda iyi performans da gösteriyoruz. Buradaki hedefim şampiyonluk yaşamak. Bu yarışta takıma katkı sağlamak istiyorum. Süper Lig'de forma giymek istiyorum. Performansımı artırmak için çok çalışıyorum. Çok arzulu bir taraftara sahibiz. Bu beni çok şaşırttı. Uzun zamandır böyle taraftar topluluğu görmemiştim" şeklinde konuştu.

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