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Samsunspor 5-0 Bandırmaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de heyecan son sürat devam ediyor. 26. hafta maçında Samsunspor sahasında Bandırmaspor'u konuk etti. Mücadeleyi 5-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Samsunspor'a 3 puanı ve liderliği getiren golleri 2. dakikada penaltıdan Ahmet Sagat, 71. dakikada Yunus Emre Çift, 80 ve 90. dakikalarda Moryke Fofana ve 85. dakikada Emre Demir attı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 22:20
Samsunspor 5-0 Bandırmaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Samsunspor, sahasında Bandırmaspor ağırladı. Karadeniz ekibi, rakibini 5-0'lık skorla mağlup etti.

Karşılaşmada Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada penaltıdan Ahmet Sagat, 71. dakikada Yunus Emre Çift, 80 ve 90. dakikalarda Moryke Fofana ve 85. dakikada Emre Demir attı.

Bandırmaspor'da 29. dakikada Georgios Koutroubis ve 74. dakikda Cebio Soukou kırmızı kart gördü.

Samsunspor, bu galibiyetle ligdeki yenilmezlik serisini 16 maça yükseltti. Bu sonucun ardından Samsunspor, puanını 51 yaptı ve liderliğe yükseldi. Bandırmaspor ise 34 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta Samsunspor, Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Bandırmaspor, Adanaspor maçı olduğu için haftayı BAY geçecek.

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