Yenilmezler

Spor Toto 1. Lig'de Samsunspor fırtınası hız kesmeden devam ediyor. Hüseyin Eroğlu'nu göreve getirdikten sonra bambaşka bir kimliğe bürünen kırmızı-beyazlılar, Sakaryaspor galibiyetiyle yenilmezlik serisini 15 maça çıkarttı. Görev aldığı 18 maçta tüm rakipleriyle oynayan Hüseyin Eroğlu, takımı bu sürede en çok puan toplayan, en çok galip gelen iki takımdan biri, en az yenilen, en çok gol atan, en az gol yiyen ikinci takım ve en çok gol averajı olan takım haline getirdi. Eroğlu yönetimindeki Samsunspor bu sürede 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgil aldı.

DİREKT RAKİPLERİNİ YENDİ

Lider Eyüpspor'u 3'üncü Pendikspor'u ve 7'nci sıradaki Sakaryaspor'u deplasmanda yenen Samsunspor, 4'üncü Keçiörengücü, 5'inci Bodrumspor, 6'ncı Bandırmaspor ile deplasmanda berabere kaldı. Puan cetvelinin en üstünde yer alan 6 rakibinden deplasmanda 12 puan topladı. Samsunspor'un 38 puan topladığı bu 18 haftada, en yakın takipçisi Eyüpspor 37 puan aldı. Bu hafta Bandırma'ya konuk edecek Karadeniz ekibinin 9 maçı kaldı. Ayrıca ligden çekilen Yeni Malatya ve Adanaspor'dan 3 puan alacak Samsunspor'da camia şimdiden şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı.