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Keçiören tek attı

84’te oyuna giren Erzurumsporlu Muhammed Furkan 88’de kendi kalesini vurunca 3 puan başkent ekibine gitti

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 06:50
Keçiören tek attı

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Rize'de oynanan mücadelede Keçiörengücü, Erzurumspor FK'yi 1-0 yendi. İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren gol son dakikalarda geldi. 84'te oyuna giren Erzurumsporlu 88'de Muhammed Furkan Özhan kendi kalesine gol atarak rakibin 3 puan kazanmasına neden oldu. Keçiörengücü bu sonuçla yükselişini sürdürürken, Erzurumspor ise kötü sonuçlarına bir yenisini ekledi. Başkent ekibinin hocası seriyi devam ettireceklerini dile getirdi.

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