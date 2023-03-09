Keçiören tek attı

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Rize'de oynanan mücadelede Keçiörengücü, Erzurumspor FK'yi 1-0 yendi. İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren gol son dakikalarda geldi. 84'te oyuna giren Erzurumsporlu 88'de Muhammed Furkan Özhan kendi kalesine gol atarak rakibin 3 puan kazanmasına neden oldu. Keçiörengücü bu sonuçla yükselişini sürdürürken, Erzurumspor ise kötü sonuçlarına bir yenisini ekledi. Başkent ekibinin hocası seriyi devam ettireceklerini dile getirdi.