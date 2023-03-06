Sakarya tam gaz

Spor Toto 1. Lig'de son haftalarda yakaladığı çıkışla Süper Lig yarışına ortak olan Sakaryaspor, Denizli engelini de kayıpsız aştı. Yeşil-siyahlılar, üst üste 6'ncı galibiyetini alarak puanını 40'a yükseltti. Sakaryaspor, 2'de Oğuz Yıldırım ve 26'da Oğuzhan Akgün ile gole yaklaştı ancak sonuç alamadı. İlk yarıda başka pozisyon olmayınca devre 0-0 berabere sonuçlandı.

10 KİŞİ KALDI

İkinci yarıya Denizli etkili başladı. 47'de Gökhan Süzen'in sert şutunu kaleci Furkan müthiş çıkardı. 78'de kazanılan penaltıda topun başına gelen Kabongo Kassongo meşin yuvarlağı ağlara gönderip Sakaryaspor'u 1-0 öne geçirdi. 89'da Denizlispor'da Hakan Çinemre kırmızı kart gördü. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Tatangalar sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Taşkın: Seriyi devam ettirmeliyiz

Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın zor bir deplasmandan galibiyetle ayrılmanın sevincini yaşadıklarını belirtip, "Kolay olmayacağını biliyorduk. Penaltı golüyle kazandık. Yolumuza devam ettiğimiz için mutluyuz. İyi bir seri yakaladık. Bunu devam ettirip hedefe ulaşacağız" dedi.