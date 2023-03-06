Haberler TFF 1.Lig Sakarya tam gaz

Sakarya tam gaz

Zirve mücadelesi veren Sakaryaspor, deplasmanda 79. dakikada Kassongo’nun penaltı golüyle kazandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 06:50
Sakarya tam gaz

Spor Toto 1. Lig'de son haftalarda yakaladığı çıkışla Süper Lig yarışına ortak olan Sakaryaspor, Denizli engelini de kayıpsız aştı. Yeşil-siyahlılar, üst üste 6'ncı galibiyetini alarak puanını 40'a yükseltti. Sakaryaspor, 2'de Oğuz Yıldırım ve 26'da Oğuzhan Akgün ile gole yaklaştı ancak sonuç alamadı. İlk yarıda başka pozisyon olmayınca devre 0-0 berabere sonuçlandı.

10 KİŞİ KALDI

İkinci yarıya Denizli etkili başladı. 47'de Gökhan Süzen'in sert şutunu kaleci Furkan müthiş çıkardı. 78'de kazanılan penaltıda topun başına gelen Kabongo Kassongo meşin yuvarlağı ağlara gönderip Sakaryaspor'u 1-0 öne geçirdi. 89'da Denizlispor'da Hakan Çinemre kırmızı kart gördü. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Tatangalar sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Taşkın: Seriyi devam ettirmeliyiz

Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın zor bir deplasmandan galibiyetle ayrılmanın sevincini yaşadıklarını belirtip, "Kolay olmayacağını biliyorduk. Penaltı golüyle kazandık. Yolumuza devam ettiğimiz için mutluyuz. İyi bir seri yakaladık. Bunu devam ettirip hedefe ulaşacağız" dedi.

DİĞER
SÜPER LİG PUAN DURUMU | 6 Mart 2023 TFF Süper Lig Puan Durumu sıralaması nasıl, lider kim? İşte 25. Hafta maç fikstürü
Son dakika: Akdeniz'de Hatay İskenderun Körfezi açıklarında deprem! AFAD ve Kandilli'den peş peşe açıklama
17'lik yetenek Fırtına'nın radarında!
G.Saray'a transferde dişli rakip! İtalyan devi göz dikti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sakarya tek golle kazandı
Gözler derbide
Berat Kandili'nde çekilecek tesbih ve zikirler
Berat Kandili ne zaman 2023?
Berat Kandili orucu hangi gün tutulur?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mert'e övgü dolu sözler: O muhteşem kurtarış olmasa... Mert'e övgü dolu sözler: O muhteşem kurtarış olmasa... 07:49
R.Madrid Betis deplasmanında 2 puan bıraktı! R.Madrid Betis deplasmanında 2 puan bıraktı! 01:01
R.Madrid Betis deplasmanında 2 puan bıraktı! R.Madrid Betis deplasmanında 2 puan bıraktı! 00:57
Beşiktaş moral depoladı! İşte güncel puan durumu Beşiktaş moral depoladı! İşte güncel puan durumu 00:50
Şenol Güneş'ten N'Koudou hakkında flaş sözler! Şenol Güneş'ten N'Koudou hakkında flaş sözler! 00:50
Dev maçta Liverpool farklı galip geldi! Dev maçta Liverpool farklı galip geldi! 00:50
Daha Eski
Beşiktaş Ankaragücü'nü mağlup etti! Beşiktaş Ankaragücü'nü mağlup etti! 00:50
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 00:50
Erman Toroğlu'dan flaş Josef de Souza sözleri! Erman Toroğlu'dan flaş Josef de Souza sözleri! 00:50
Marsilya'dan deplasmanda kritik galibiyet! Marsilya'dan deplasmanda kritik galibiyet! 00:50
Serie A'da haftanın maçı Roma'nın! Serie A'da haftanın maçı Roma'nın! 00:50
G.Saray'dan kaleye sürpriz takviye! G.Saray'dan kaleye sürpriz takviye! 00:50