Dev seferberlik

Meydana gelen deprem felaketlerinin ardından mağdur olan vatandaşlara destek amacıyla taraftarların çağrısıyla temsili derbi karşılaşması organize eden Göztepe ve Karşıyaka'nın çıkardığı biletlerden ilk 5 günde 46 bin 358 adeti satıldı. Yıllardır profesyonel liglerde rakip olmayıp, depremzedelere destek için birleşerek, "TekTribünTekYürek" kampanyası ile hatıra biletlerini satışa çıkaran iki kulübün organizasyonuna taraftarlardan siyasilere, şirketlerden sanatçılara kadar herkes çok yoğun ilgi gösterdi. Passolig'in internet sitesinde 50 TL'den satışa çıkan sanal maç biletlerine binlerce taraftar akın etti.



'SİZ DE KATKI SAĞLAYABİLİRSİNİZ'

GÖZTEPE ve Karşıyaka kulüpleri, satışların devam ettiğini duyurarak taraftarlardan destek istedi. Kampanyanın pazar günü saat 20.00'ye kadar süreceğini açıkladı. Göztepe ve Karşıyaka yaptıkları resmi açıklamada, "Depreminin yaralarını sarmak amacıyla başlattığımız #TekTribünTekYürek hatıra bileti kampanyasında şu ana kadar 46 bin 358 bilet satıldı. İki efsane kulübün bu defa vicdanlarda rekor kırması için bilet satın alarak katkı sağlayabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.