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Kerim geliyor

Spor Toto 1. Lig’in iddialı ekibi Göz-Göz, transferin uzatılmasının ardından kolları sıvadı İzmir ekibi, Süper Lig’den çekilen bordo-beyazlıların sağ beki Kerim Alıcı’yla el sıkıştı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
Kerim geliyor

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Göztepe, TFF'nin talebi ve FIFA'nın onayı ile 5 Mart'a kadar uzatılan ara transfer döneminde takviye çalışmalarını sürdürecek. Ara dönemde Ngalina, Toure, Loue ve Hikmet Çiftçi'yi kadrosura katan sarı-kırmızılılar, şimdi de eski futbolcusu, Hatayspor'da forma giyen sağ bek Kerim Alıcı'nın peşine düştü. GözGöz'ün 25 yaşındaki Alıcı'yla el sıkıştığı öğrenildi. Genç futbolcu, sağ bek, stoper ve orta sahada da oynayabiliyor. Bu sezon 6 maçta 2 asist yaptı.


AYRILIKLAR OLACAK


Sarı-kırmızılı yönetimin teknik ekibin isteği doğrultusunda yerli oyuncularla ilgili çalışmalarına hız verdiği ve iki takviye daha gerçekleştireceği bildirildi. Bir yandan kadrosunu güçlendirmek isteyen Göztepe'nin, diğer yandan takımdan gönderilecek isimler konusunda da düğmeye bastığı belirtildi. Son olarak golcüsü Hüsamettin Yener ile yollarını ayıran İzmir ekibinde yine performansı yetersiz bulunan bazı futbolcularla da vedalaşılacağı ifade edildi.

ASRIN FELAKETİNDE ENKAZDAN KURTULDU


Hatayspor'la 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Kerim Alıcı, asrın felaketine evinde yakalandı. Oturduğu binanın yıkılmasıyla enkaz altında kalan Alıcı, kendi çabalarıyla dışarı çıkıp hayata tutunmayı başardı. Genç savunmacı, 2020'de transfer olduğu Göztepe'de ise 2 sezon boy gösterdi.

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