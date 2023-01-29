Haberler TFF 1.Lig Kazım Akgün: Güzel maç oldu

Kazım Akgün: Güzel maç oldu

Manisa FK'da yardımcı antrenör Kazım Akgün mücadele sonrası yaptığı açıklamada "Bugün seyir zevki, güzel maç oldu. Beraberlikle bitti. Hafta içerisinde yaptığımız hücum hattındaki transferlerimiz uyum sürecini atlattıktan sonra bizim için çok etkili olacağına, bundan sonraki maçlara bize çok katkı sağlayacaklarına inanıyoruz" dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 22:48
Kazım Akgün: Güzel maç oldu

Deplasmana gelirken amaçlarının 3 puan alıp gitmek olduğunu ifade eden Akgün, "Şu anki puan sıralamasındaki yeri çok iyi bir yerde olmayan Denizlispor'un da bundan sonraki maçlarda bizim maçla beraber artık ligde kalma adına önemli işler yapacağını, son mücadelelerini vereceğini biliyorduk. Bugün seyir zevki, güzel maç oldu. Beraberlikle bitti. Hafta içerisinde yaptığımız hücum hattındaki transferlerimiz uyum sürecini atlattıktan sonra bizim için çok etkili olacağına, bundan sonraki maçlara bize çok katkı sağlayacaklarına inanıyoruz. Biz de genç bir takım olarak ligin ilk yarısında topladığımız puanlarla hedefimizi play-offun içerisinde bitirmeyi amaçlıyoruz. Bundan sonraki maçlarda emin adımlarla ilerleyeceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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