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Adanaspor - Bodrumspor: 1-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

Spor Toto 1'inci Lig'in 22'nci haftasında Bodrumspor deplasmanda Adanaspor'u mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 16:51
Adanaspor - Bodrumspor: 1-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

Spor Toto 1'inci Lig'in 22'nci haftasında Adanaspor, evinde ağırladığı Bodrumspor'a 2-1 mağlup oldu.

5'inci dakikada sağ kanattan atak geliştiren Adanaspor'da Burak, çalımlarla çizgiye kadar indi. Burak'ın yerden ortasında Leya, topu ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından Leya'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

20'nci dakikada orta sahada kazanılan topla atağa kalkan Bodrumspor'da Gökdeniz, çalımlarla rakip ceza sahasına sokuldu. Kaleyi karşısına alan Gökdeniz, Yiğithan'ın kayarak müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

21'nci dakikada penaltı kazanan Bodrumspor'da topun başına Kenan geçti. Kenan'ın plase şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.

45+6'ncı dakikada sol kanattan atak geliştiren Adanaspor'da Jallow, çalımlarla rakip ceza sahasına sokuldu. Jallow, yanındaki Burak ile verkaç yaptıktan sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı. Savunmada Üzeyir, kayarak yaptığı müdahaleyle topu kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Bodrumspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

53'üncü dakikada Adanaspor'da Jallow, sol kanattan topu rakip kaleye taşıdı. Jallow'un yerden pasında topu alan Burak, çalımlarla ceza sahasına girip yerde kaldı. Boşta kalan topu alan Sacko'nun şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

61'inci dakikada Adanaspor'da Jallow, sol kanatta kazandığı topla rakip ceza sahasına sokuldu. Jallow'un Burak'a gönderdiği pasta top, rakip savunmadan sekip önünde kaldı. Altıpasta kaleciyle karşı karşıya kalan Jallow'un plase şutunda, top ağlara gitti: 1-1.

89'uncu dakikada kontratağa kalkan Bodrumspor'da Kenan, topu sol kanattan bindiren Umar'a gönderdi. Çaprazdan rakip ceza sahasına sokulan Umar'ın yerden sert şutunda top ağlara gitti: 1-2.

Karşılaşma Bodrumspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

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