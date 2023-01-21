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Göztepe coştu

Hücum hattını Ngalina’yla güçlendiren İzmir ekibi, orta alana Almanya’dan takviye yaptı Kaiserslautern’den Hikmet Çiftçi sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Göztepe coştu

Ligin ikinci yarısında iddialı bir kadroyla üst sıralara tırmanmak isteyen Göztepe'de transfer hamleleri devam ediyor. Hücum hattına Demokratik Kongolu kanat oyuncusu Michee Ngalina'yı transfer eden İzmir ekibi, orta alanını da güçlendirdi. Uzun süredir arayış içinde olunan bölgeye takviye Almanya'dan geldi. Sarı-kırmızılılar, 2. Lig ekibi Kaiserslautern forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Hikmet Çiftçi'yi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

14 MAÇTA OYNADI

Göztepe'den yapılan açıklamada kiralık olarak sözleşme imzalanan Almanya doğumlu Hikmet Çiftçi'nin daha önce Köln II, Erzgebirge Aue ve Kaiserslautern takımlarının formalarını giydiği belirtildi. Daha önce 17 ve 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyen genç oyuncuya başarı dileğinde bulunuldu. Bu sezon 14 karşılaşmada 319 dakika süre alan 24 yaşındaki oyuncu, skora katkı yapmadı. Hikmet'in milli takımlar düzeyinde ise 3 karşılaşmada golü veya asisti bulunmuyor.

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