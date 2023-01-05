Haberler TFF 1.Lig Gençlerbirliği'nden çifte takviye! Orta saha ve hücum...

Gençlerbirliği'nden çifte takviye! Orta saha ve hücum...

Transfer yasağını kaldıran Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, kadrosunu güçlendirmek için transfere hız verdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 22:08
Gençlerbirliği'nden çifte takviye! Orta saha ve hücum...
Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya Lara'da sürdüren başkent ekibi, Ekvadorlu forvet Jaime Ayovi ve Portekizli orta saha oyuncusu Tiago Rodrigues'i kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlı ekip her iki oyuncuyla da 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık anlaşma imzaladı. Ekvador Milli Takımı'nda 40 maçta forma giyerek 10 gole imza atan Ekvadorlu milli oyuncu Jaime Ayovi kariyerinde; CD Espol, Manta FC, Toluca, Pachuca, Al-Nassr FC, Club Tijuana, Al-Ahli, Guayaquil City olmak üzere 17 takımda oynadı. 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu son olarak Ekvador futbol ligi Serie A'da yer alan Independiente del Valle forması giydi. Sporting altyapısında yetişen 30 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Tiago Rodrigues ise Amarante, Guimaraes, FC Porto, Nacional, CSKA Sofia, Al-Hazem gibi birçok takımın yanı sıra son olarak Rus futbol kulübü FK Ufa'da forma giydi.

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