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Yeni Malatyaspor Antalya'da kampa gireceğini duyurdu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılmaz Vural'ın devraldığı Yeni Malatyaspor, devre arası kampını Antalya'da yapacağını bildirdi. Kulüpten konuyla ilgili açıklama geldi. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2023 Pazar 17:45
Yeni Malatyaspor Antalya'da kampa gireceğini duyurdu

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un devre arası kampını Antalya'da yapacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Malatya ekibinin devre arası kamp programının belli olduğu belirtildi.

Takımın yarın Antalya'da toplanarak ikinci yarı hazırlıklarına başlayacağını aktarılan açıklamada, "Takımımız 2-12 Ocak tarihleri arasında Antalya'da hazırlıklarını tamamladıktan sonra Spor Toto 1. Lig'de ikinci yarının ilk haftasında karşılaşacağı Bodrumspor maçı için Antalya'dan Malatya'ya gelecek." ifadesi kullanıldı.



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