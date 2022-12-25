Horoz durmuyor

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Altaş Denizlispor, konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u rahat bir skorla 3-0 yendi. Ev sahibi ekip, 25'te Ömer şişmanoğlu'nun golüyle öne geçerken 36'da Hakan Çinemre ile farkı 2'ye çıkarıp devre arasına bu üstünlükle gitti. İkinci yarıda da baskılı oynayan taraf Ege temsilcisi oldu.

MALATYA ALARMDA

Ömer Şişmanoğlu 61. dakikada kendisinin 2, takımının 3'üncü golünü kaydedip galibiyeti perçinledi. Denizlispor böylece yükselişini sürdürdü. Horozlar, ligde üst üste 3. zaferini elde etti; düşme hattından çıkmak adına önemli bir adım daha attı. Yine düşme hattında yer alan Malatya ise bu sezon 9. kez yenildi.

BULAK: SERİMİZ DEVAM EDECEK

Denizlispor'un hocası Giray Bulak, ligde kalacaklarına inandığını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı "Yükselişimiz ve serimiz sürecek. Yeni bir Denizlispor için çalışıyoruz" diyerek iddialı konuştu. Bulak ayrıca oyuncularını kutlamayı da ihmal etmedi.