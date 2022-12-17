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Eyüpspor 0-0 Boluspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Eyüpspor ile Boluspor karşı karşıya geldi. Ligin zirvesinde yer alan Eyüpspor sahasında Boluspor ile 0-0 berabere kaldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 01:03
Eyüpspor 0-0 Boluspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Boluspor ile 0-0 berabere kaldı.

1. Lig'in zirvesinde yer alan Eyüpspor aldığı beraberlike puanını 38'e yükseltti.

Zorlu deplasmandan 1 puan alan Boluspor puanını 27 yaptı.

Maçtan dakikalar

45+1. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Babel'in sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

53. dakikada sol taraftan Ömer Bayram'ın içeri çevirdiği topa kale önünde Babel'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Babel'in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Çağlar'da kaldı.

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