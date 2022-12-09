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Altay'dan ceza açıklaması! "Bizim adımıza haksızlık"

Son dakika spor haberi: Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın Sportif Direktörü Tuna Üzüncü, Göztepe maçında yaşanan olayların ardından verilen cezaları değerlendirdi. Üzüncü, kendilerine verilen hükmet mağlubiyet ve 6 maç seyircisiz oynama cezalarının çok ağır olduğunu söyledi. İşte o açıklamalar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 10:55
Altay'dan ceza açıklaması! "Bizim adımıza haksızlık"

Altay'a hem 6 maç seyircisiz oynama hem de hükmen yenilgi cezalarının çok ağır olduğunu vurgulayan Üzüncü, "Gürsel Aksel Stadı'nda güvenlik sorumluluğu Göztepe'nindir. Özey şirketten kiralanan ambulanslar da Göztepe Spor Kulübü'nün sorumluluğundadır. Maç Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynandı ve bu statta olan güvenlik zaafiyetleri dolayısıyla biz 6 maç iç sahada seyircisiz oynama cezası aldık. Göztepe ise 4 maç ceza aldı, bu da bizim adımıza haksızlıktır" diye konuştu.

Göztepe'nin geçen hafta Adanaspor deplasmanına tam kadro ve taraftarıyla gittiğini belirten Tuna Üzümcü, "Biz ise Göztepe taraftarının yaraladığı kalecimiz OzanBoluspor maçında oynatamadık. Bizim Ozan'ı oynatamıyor olmamız da Altay'a yapılan haksızlıktır. Bu hafta ise Denizlispor deplasmanına taraftarımız alınmayacak. Bizim Denizli'ye taraftarımız alınmıyorken, Göztepelilerin Adana'ya alınması yine bize yapılan haksızlıktır. Kurallar ortadadır. Ozan'a saha içinde bir saldırı oldu ve oyun bu nedenle tatil edildi. Kurallara göre Göztepe'nin hükmen yenilgi alması gerekirken yine Altay cezalandırıldı. Yaşanan olaylar iki kulübe de zarar verdi, çok üzgünüz. Türk futbolu adına büyük talihsizlik oldu" dedi.

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