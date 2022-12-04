Adanaspor Göztepe 2-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Adanaspor, Göztepe'yi konuk etti. Heyecanı yüksek mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Adanaspor adına 4. dakikada Nuno gol perdesini açtı. Ardından 15. dakikada Göztepe'den Yasin Öztekin skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.

Maçın 71. dakikasında bu kez ev sahibi Adanaspor'da sahneye Ahmethan Köse çıktı ve skoru 2-1'e getirdi.

Dakikalar 83'ü gösterdiğinde Göztepe'den Palmer skoru belirleyen golü kaydetti. Mücadele bu golle beraber 2-2 sona erdi.