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Samsun şen şakrak

Kırmızı-beyazlılar, Denizli maçı hazırlıklarını sürdürdü İdmanı ziyaret eden öğrenciler, futbolcularla şut çekti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 06:50
Samsun şen şakrak
Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında sahasında konuk edeceği Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu gözetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas, duran top ve taktik çalışmalar ile sona eren antrenmana, sakatlığı devam eden Mücahit Albayrak katılmadı. Hafif sakatlıkları bulunan Moryke Fofana, Yusuf Emre Gültekin ve Osman Çelik ise takımdan ayrı çalıştı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle özel öğrenciler, kulübü ziyaret etti. Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, futbolcularla sohbet ederek birlikte şut çekti.
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