Altay kalecisi Ozan Özenç'i yaralayan Mehmet Nihat Aydın konuştu!

Spor Toto 1. Lig'de Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisinin 19'uncu dakikasında korner direğiyle Altay kalecisi Ozan Özenç'i yaralayan taraftar Mehmet Nihat Aydın'ın pes dedirten ifadesi ortaya çıktı. Aydın ifadesinde, saldırıyı bilinçli yapmadığını belirterek "Ben karşı taraftaki ambulansa gidip karşı tribünde bulunan kayınbiraderimi görmek istedim" dedi.

Maçta Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarların bulunduğu tribüne atılan işaret fişeği nedeniyle Mehmet Çakır, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi sırasında sahaya atlayan Göztepe taraftarı Mehmet Nihat Aydın, korner direğiyle rakip takımın kalecisi Ozan Evrim'e saldırmıştı. Evrim, başına aldığı darbeyle yaralandı. Her 2 yaralı da hastaneye kaldırılmıştı.

TUTUKLANDI

Özenç'e korner direğiyle saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan Göztepe taraftarı Aydın ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İFADESİNE ULAŞILDI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Aydın'ın ifadesinde "Kaleciye korner direğini alıp saldırmam bilinçli bir şey değildi" dediği öğrenildi.

"Ben karşı taraftaki ambulansa gidip karşı tribünde bulunan kayınbiraderimi görmek istedim" ifadelerini kullanan Aydın, "O nedenle karşı tarafa doğru gittim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" diyerek kendini savundu.