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O cani tutuklandı

İzmir derbisinde Altay kalecisi Ozan'a korner direği ile vuran şüpheli Mehmet Nihat Aydın, kasten öldürmeye teşebbüsten tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Savcı, korner direğini silah saydı. İddaanamede, şüphelinin Ozan'ın hayati bölgesi olan kafasının arka ve ense kısmına öldürmeye elverişli bir 'silahla' birden fazla kez vurduğu vurguladı. Aydın, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 06:50
O cani tutuklandı
İzmir derbisinde Altay kalecisi Ozan'a korner direği ile vuran şüpheli Mehmet Nihat Aydın, kasten öldürmeye teşebbüsten tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Savcı, korner direğini silah saydı. İddaanamede, şüphelinin Ozan'ın hayati bölgesi olan kafasının arka ve ense kısmına öldürmeye elverişli bir 'silahla' birden fazla kez vurduğu vurguladı. Aydın, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.
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