Samsunspor kadına şiddete ‘mor forma’ ile tepki gösteriyor

Kadına karşı şiddeti önlemek, bu konuda toplumu bilinçlendirmek, daha fazla erkeğe ulaşmak ve milyarlarca insanın yakından takip ettiği futbol maçlarında topluma mesaj vermek amacıyla Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı Direktörü Zeycan Yıldırım tarafından başlatılan 'Mor Forma' kampanyasının basın toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Yılport Samsunspor ile birlikte 25 Kasım 2021 tarihinde başlatılan kampanyada, mor forma ile sahaya çıkan futbolcular, kadına karşı şiddete dikkat çekiyor. Üzerinde 15 dilde 'Kadına şiddete hayır' yazan mor renkli forma satışlarından elde edilen gelirin bir kısmı ise kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi çalışmaları için kullanılıyor. Formaların satışı 2022-2023 futbol sezonunda da devam ediyor.

Yılport Samsunspor ve Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı iş birliğiyle yürütülen 'Mor Forma' Kampanyası ilk yılını geride bıraktı. Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı Direktörü Zeycan Yıldırım'ın başlattığı ve tasarımını gerçekleştirdiği, Yılport Samsunspor Futbol Kulübü tarafından yürütülen 'Dünyanın En Ağır Forması - Mor Forma' kampanyası kapsamında, forma satışının yüzde 10'u ile oluşturulan fon, kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi çalışmaları için kullanılıyor. Vakıf aynı zamanda ücretsiz Öz Savunma Programı'nı genişleterek, kadınların zihinsel ve fiziksel olarak güçlenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

'Mor forma' kampanyasının basın toplantısı dün İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantıya Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı Direktörü Zeycan Yıldırım, Samsunspor Kulübü Derneği yöneticisi Arzu Uslu, Wing Chun Savaş Sanatı Ustası ve Eğitmeni Sifu Kağan Nebioğlu ile çok sayıda davetli katıldı. Sifu Kağan Nebioğlu, konuşmaların ardından kadınların öz savunma konusunda neler yapması gerektiğini göstermek amacıyla kısa bir öz savunma dersi verdi.

"FUTBOLUN ÇOK DEĞERLİ BİR ARAÇ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

Kadına şiddete karşı neden bir forma kampanyası başlattığını anlatan Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı Direktörü Zeycan Yıldırım, şunları söyledi:

"Geçen sene 8 Mart'ta Samsunspor için bu mor formaları tasarladık. Biz sadece 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne odaklanmakla kalmıyoruz. Bütün bir ay boyunca çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu ayı, kadın erkek eşitliği ayı olarak lanse ediyoruz. Mor forma, bütün bunların ötesinde aslında bir bilinçlendirme kampanyası. Açıkçası benim için bu durum son derece önemli. Biz birçok konuda kadınların kendilerini koruma veya müdafaa etme bağlamında büyük bir çalışma yaptığını biliyoruz ama erkeklerin ve spor dünyasının da bu konunun içerisinde yer almasının çok değerli olduğunu düşündüm. 'Kadına Şiddete Hayır' konusunu çalışırken burada futbolun çok değerli bir araç olabileceğini fark ettim. Zira Türkiye'de futbol son derece yoğun şekilde yakından takip ediliyor. Böylelikle daha fazla erkeğe erişmiş olabileceğiz."

"KADINLARA, ŞİDDETE KARŞI NASIL DAVRANACAKLARI KONUSUNDA EĞİTİM VERİLDİ"

Bugüne kadar 450 kadına öz savunma konusunda ders verdiklerini söyleyen Yıldırım, "Bu kurslar İstanbul, Samsun ve Gebze'de yapıldı. Bu 3 şehirde kadınların günlük yaşamında karşı karşıya kaldıkları herhangi bir şiddete karşı nasıl davranacakları konusunda kadınlar eğitim aldı. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) yapmış olduğu araştırmaya göre; Türkiye'deki kadınların yüzde 38'i yaşamları boyunca en az bir defa ya cinsel tacize ya da herhangi bir şiddete maruz kalıyor. Hepimiz biliyoruz ki tüm dünya kadınları yalnız yürürken veya herhangi bir toplu taşıma aracında şiddete ya da saldırıya maruz kalma riskiyle karşı karşıya. Dolayısıyla biz de bir öz savunma hocasıyla beraber çalışmaya başladık. Kursta, çok temel teknikler gösteriyoruz. Şiddete şiddetle karşılık vermek yerine kadınları güçlendirmeyi hedefleyen Öz Savunma Programı, kadınların sokakta beklenmedik bir anda şiddete maruz kalmaları durumunda kendilerini kurtarabilecekleri 10 saniyelik bir zaman yaratabilme stratejisi olarak tanımlanıyor. Böylelikle kadınlar bütün bunları bilerek, olası bir saldırı durumunda doğru müdahaleyle kendini kurtarma şansını elde ediyor. Elbette öz savunma kısa vadeli bir çözümdür. Uzun vadeli çözüm, kadınların ekonomik açıdan güçlenmesi ve toplumsal bir dönüşümün sağlanmasıdır" dedi.

"BÜYÜK TAKIMLARA ÖRNEK OLMUŞ OLABİLİRİZ"

Arjantin Milli Takımı'nın da kadına şiddete dikkat çekmek için mor forma giydiğini ve bu durumdan dolayı çok gururlandıklarını söyleyen Yıldırım, "Elbette biz ilham kaynağı olarak büyük takımlara örnek olmuş olabiliriz ancak çok daha önemlisi Dünya Kupası milyarlarca insanın seyrettiği bir turnuva. Bir takımı mor formayla görebilmek çok güzel. Belki ilham aldılar, belki tamamen tesadüf ama benim için asıl önemli olan, mor forma ile kadın sorunlarına dikkat çekilmesi. Dolayısıyla böyle bir bilincin oluşturulmasını sağlamak hususunda, mor formanın ne kadar büyük bir değer olabildiğini de gördük" diye konuştu.

"KÜÇÜK ADIMLAR ATMAKTAN ASLA ÇEKİNMEYİN"

Küçük adımlar atmaktan korkulmaması gerektiğini söyleyen Yıldırım, şunları ekledi:

"Başlangıçta çok küçük gibi görünen bir fikir bakın nerelere kadar geldi. Mor formalarımızı ürettik, başka takımların da bu konu üzerinde çalışmalarını ve bizi takip etmelerini sağladık. Bu farkındalık çalışmalarına önce kendi Instagram hesabımı kullanarak başlamıştım. Ancak daha sonra yayıldı, genişledi ve çok daha büyük bir hale geldi. Dolayısıyla size tavsiye edebileceğim şeylerden bir tanesi; küçük adımlar atmaktan asla çekinmeyin."

"EKONOMİK ANLAMDA GÜÇLENMELERİNİ AMAÇLIYORUZ"

Samsunspor Kulübü Derneği yöneticisi Arzu Uslu ise bu projede olduğu için gurur duyduğunu söyleyerek, "Biz hem sahada futbol tarafında hem de basketbol tarafında bazı karşılaşmalarda mor formayla çıkıp o farkındalığı unutturmamaya çalışıyoruz. Özellikle üniversitelerde, yaptığımız protokollerle öz savunma eğitimleri veriyoruz. Samsun'da farkındalığı ve formayı tanıtmak amacıyla bir lansman düzenledik. Buradan elde ettiğimiz gelirle, oradaki şiddete maruz kalmış kadınlara ve çocuklarına destek olmaya çalıştık. Buradaki en önemli şey, sadece bu farkındalığı yaratmak değil kadınların ekonomik anlamda da güçlenmelerini sağlamak adına, onların hayatta kalmalarını ve kendilerine tekrar güven kazanmaları için neler yapabiliriz? Biz bunların çalışmalarını ve projelerini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.