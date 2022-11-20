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Eyüpspor 1-0 Göztepe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Eyüpspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Eyüp Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadelede Eyüpspor, Ryan Babel'in golüyle Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 18:06 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 18:24
Eyüpspor 1-0 Göztepe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Eyüpspor, sahasında Göztepe ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Eflatun-sarılı ekip bu sezon evinde 8'de 8 yaptı.

Liderliğini sürdüren Eyüpspor 33 puana yükseldi.

Göztepe, 17 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

40. dakikada Sinan Kurt ceza yayı solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

55. dakikada ceza yayı sağında topla buluşan Ezeh'in sert şutunda savunmaya çarpan top, kalenin solundan az farkla kornere çıktı

62. dakikada sağ taraftan gelişen Eyüpspor atağında ceza sahası içine yapılan ortada Atınç'ın eline çarpan top sonrası hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi.

65. dakikada beyaz noktanın başına geçen Ryan Babel, topu kaleci Ekrem'in solundan ağlara gönderdi. 1-0

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