Eyüpspor 1-0 Göztepe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Eyüpspor, sahasında Göztepe ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Eflatun-sarılı ekip bu sezon evinde 8'de 8 yaptı.



Liderliğini sürdüren Eyüpspor 33 puana yükseldi.

Göztepe, 17 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar



40. dakikada Sinan Kurt ceza yayı solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.



55. dakikada ceza yayı sağında topla buluşan Ezeh'in sert şutunda savunmaya çarpan top, kalenin solundan az farkla kornere çıktı



62. dakikada sağ taraftan gelişen Eyüpspor atağında ceza sahası içine yapılan ortada Atınç'ın eline çarpan top sonrası hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi.



65. dakikada beyaz noktanın başına geçen Ryan Babel, topu kaleci Ekrem'in solundan ağlara gönderdi. 1-0