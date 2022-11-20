Haberler TFF 1.Lig Altınordu'dan kötü seri! Üst üste 4. maçtan da...

Altınordu'dan kötü seri! Üst üste 4. maçtan da...

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, zor günler geçiriyor. İzmir temsilcisi, oynadığı son 4 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Konuya ilişkin konuşan Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, "Üzgünüz ama toparlanmamız lazım." dedi. İşte ayrıntılar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 12:30
Altınordu'dan kötü seri! Üst üste 4. maçtan da...

Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Adanaspor'a uzatmada yediği golle 2-1 yenilerek üst üste 4'üncü mağlubiyetini alan Altınordu'da yüzler asıldı.

Yeni Malatya, Eyüpspor (D) ve Altay'ın ardından Adanaspor'a boyun eğen kırmızı-lacivertliler, 14'üncü haftayı da düşme hattında tamamladı. Bu sezon çıktığı 13'üncü maçında 7'nci mağlubiyetini alan İzmir ekibi, 3 galibiyet, 3 de beraberlikle 12 puanda kaldı.

Toplam 13 gol atan Altınordu, kalesinde 23 gol görerek sınıfta kaldı. Kırmızı-lacivertlilerde kaleci Ali Emre, forvet Ahmet Dereli, kanat oyuncusu Emircan sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi.

İç sahada namağlup bir takıma karşı mücadele ettiklerini ve rakibi çok fazla pozisyon vermemeye çalıştıklarını belirten Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, "Bir anlık konsantrasyon eksikliğinden kalemizde golü gördük. Üzgünüz ama toparlanmamız lazım. Altınordu Kulübü olarak hem genç hem dışardan gelen oyuncularımızla bir sistem yaratmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Manisa maçına hazırlanacağız" diye konuştu.
Bu arada Ahmet İlhan, attığı penaltı golüyle 9 gole ulaştı.

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