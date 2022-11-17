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Lidere bilendi!

Gözteğe, 9 maçtır nağmalup Eyüp'ü gözüne kestirdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Lidere bilendi!

Spor Toto 1. Lig'in şampiyonluk adaylarından Göztepe, sezona inişli çıkışlı başlasa da son haftalarda aldığı sonuçlarla birlikte kendini bir anda play-off hattının çevresinde buldu. Son 4 haftada Yeni Malatyaspor, Denizlispor ve Ankara Keçiörengücü maçlarından galibiyetle ayrılırken, sadece Yılport Samsunspor deplasmanında kayıp yaşadı. Böylece sarı-kırmızılılar, ligde puanını 17'ye çıkardı ve play-off hattında yer alan 7. sıradaki Çaykur Rizespor ile arasında 2 puanlık bir fark kaldı.


EYÜPSPOR'A MAĞLUBİYETİ YOK
1. Lig'in 14. haftasında Göztepe, lider Eyüpspor'a konuk olacak. Pazar günü Eyüp Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. İzmir ekibi son haftalardaki çıkışını devam ettirmek isterken, Eyüpspor ise yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmanın peşinde. İzmir ekibi, Eyüp'le oynadıkları maçlarda büyük bir üstünlük kurdu. İki takımın aralarında oynadıkları son 7 karşılaşmada Göztepe, 3 galibiyet, 4 beraberlik alırken, yenilgi yaşamadı.


EYÜP SAHASINDA KAYBETMEDİ
Lig lideri Eyüpspor, 13 hafta sonunda en yakın rakibi Samsunspor'un 7 puan önünde liderliğini sürdürüyor. İbrahim Üzülmez yönetiminde çıktığı 13 maçta 9 galibiyet elde eden eflatun-sarılılar, bu sezon evinde oynadığı 7 maçı da kazandı.

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