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TFF 1. LİG HABERLERİ | Göztepe’de Eyüpspor mesaisi başladı

Son dakika haberleri... Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Göztepe, Eyüpspor'a konuk olacak. İzmir ekibi zorlu müsabakanın hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 16:55
TFF 1. LİG HABERLERİ | Göztepe’de Eyüpspor mesaisi başladı

Göztepe, Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Eyüpspor'a konuk olacağı mücadelenin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Göztepe, lider Eyüpspor'a konuk olacak. 20 Kasım Pazar günü saat 16.00'da başlayacak karşılaşma Eyüp Stadyumu'nda oynanacak.

Zorlu maç öncesinde Göztepe'de hazırlıklar başladı. Bugün öğle saatlerinde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda, Ankara Keçiörengücü müsabakasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ilk bölümde pas çalışması, ikinci bölümde de dar alanda oyun yaparak günü tamamladı.

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