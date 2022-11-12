Derbi havası

SporToto 1. Lig'de yarın İzmir derbisinde Altay'la karşılacak Altınordu'da, Teknik Direktör Ufuk Kahraman iddialı konuştu. Zorlu mücadeleye hazırlandıklarını belirten Kahraman, "Hasan Hüseyin'in iyileşmesi bizim için sevindirici bir olay. Ön taraftaki 7, 9, 11 numaralı pozisyonlarındaki oyuncularımızın eksikliğini geçen haftaki Eyüpspor maçında hissettik. Planlarımızı Altay maçının eksik ve güçlü yanlarını bilerek yaptık. Zor bir maç olacak. Derbi maçlarının havası her zaman farklı oluyor; ama iki kardeş kulüp için keyifli bir maç ortamı diliyorum, güzel bir maç olacak. Güçlü ve keyifli bir şekilde Altay maçına hazırlanıyoruz" şeklinde konuştu.