Göztepe - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Göztepe - Denizlispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 11. hafta maçında Göztepe ile Denizlispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÖZTEPE - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Göztepe - Denizlispor maçı 29 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Göztepe - Denizlispor - CANLI İZLE