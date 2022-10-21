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PFDK'dan Emre Çolak'a ceza yağdı!

Son dakika spor haberleri... Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen Emre Çolak, Tuzlaspor maçında rakibi ile yaşadığı arbede sonucu gördüğü kırmızı kart nedeniyle PFDK tarafından 3 maç men ve 13 bin TL para cezası aldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 11:37
PFDK'dan Emre Çolak'a ceza yağdı!

Spor Toto 1. Lig'de pazar günü deplasmanda düşme hattında yer alan Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Göztepe'de tecrübeli orta saha oyuncusu Emre Çolak'a ceza yağdı.

Geçen hafta Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Tuzlaspor maçında rakibi ile yaşadığı arbede sonucu 78'inci dakikada direkt kırmızı kart gören Emre Çolak 3 maç ceza aldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından yapılan açıklamada, "Göztepe Kulübü sporcusu Emre Çolak rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Karbel Karaköprü ile oynanan maçta forma giyemeyen Emre, Yeni Malatyaspor ve Altaş Denizlispor müsabakalarında da takımla birlikte olamayacak.

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