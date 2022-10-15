Gençlerbirliği Keçiörengücü: 0-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto 1'inci Lig'in 9'uncu haftasında Gençlerbirliği kendi evinde bir diğer Ankara ekibi olan Keçiörengücü ile karşılaştı. Mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrılan taraf Keçiörengücü oldu.

Maçta ilk golü deplasman ekibi adına 45. dakikada Rashad Muhammed kaydetti. 89. dakikada ise Keçiörengücü'nün golünü atan isim Melih İnan oldu.

Bu sonucun ardından Keçiörengücü puanını 18'e yükseltti ve liderlik koltuğunda bulunuyor.

Gençlerbirliği ise 6 puanda kaldı ve 17. sırada yer alıyor.

Gençlerbirliği gelecek hafta Adanaspor deplasmanına çıkacak. Keçiörengücü ise Pendikspor'u misafir edecek.