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Gençlerbirliği Keçiörengücü: 0-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Son dakika haberleri...Spor Toto 1.Lig'de Başkent ekipleri Gençlerbirliği ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Gençlerbirliği'nin sahasında oynanan mücadele konuk ekip Keçiörengücü'nün 2-0'lık galibiyeti ile sona erdi. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 21:27
Gençlerbirliği Keçiörengücü: 0-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto 1'inci Lig'in 9'uncu haftasında Gençlerbirliği kendi evinde bir diğer Ankara ekibi olan Keçiörengücü ile karşılaştı. Mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrılan taraf Keçiörengücü oldu.

Maçta ilk golü deplasman ekibi adına 45. dakikada Rashad Muhammed kaydetti. 89. dakikada ise Keçiörengücü'nün golünü atan isim Melih İnan oldu.
Bu sonucun ardından Keçiörengücü puanını 18'e yükseltti ve liderlik koltuğunda bulunuyor.

Gençlerbirliği ise 6 puanda kaldı ve 17. sırada yer alıyor.

Gençlerbirliği gelecek hafta Adanaspor deplasmanına çıkacak. Keçiörengücü ise Pendikspor'u misafir edecek.

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